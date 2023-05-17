Италия идет под воду: страну охватило сильное наводнение, есть погибшие (фото, видео)

Север Италии охватило мощное наводнение, в результате которого уже погибли два человека и тысячи были эвакуированы. Власти предупреждают, что самое худшее – впереди, ведь осадки продолжаются.

Об этом сообщает Reuters.

Поскольку во время наводнения в Италии реки начали выходить из берегов, люди вынуждены спасаться на крышах построек. Оттуда их эвакуируют спасатели на вертолетах и резиновых лодках.

Пока известно о нескольких пропавших без вести людях в результате наводнения. Точное количество пропавших власти страны пока назвать не могут. В СМИ есть информация о по меньшей мере четырех пропавших.

Издание обращает внимание на учащение погодных катаклизмов в Италии в последнее время. Ливневые дожди на севере страны начались после недель засухи, которая высушила землю, снизила ее способность поглощать воду и усилила влияние наводнений.

Италию затапливает сильное наводнение: есть жертвы, людей эвакуируют

Напомним, 11 мая в центре итальянского Милана прогремел мощный взрыв. После этого на месте происшествия вспыхнул пожар, над городом поднялось черное облако дыма.

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