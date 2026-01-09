Италия не отправит войска в Украину: Мелони назвала неожиданную причину

Джорджа Мелони / © Associated Press

Реклама

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони считает, что главным инструментом для формирования гарантий безопасности для Украины станет система безопасности, подобная статье 5 НАТО. Поэтому отправлять итальянских солдат для усиления украинской армии сейчас нецелесообразно.

Об этом она заявила на итоговой пресс-конференции, передает агентство ANSA

«Если существует система безопасности, вдохновленная статьей 5 НАТО, это основная форма гарантии безопасности для Украины», — подчеркнула Мелони.

Реклама

Итальянский премьер отметила, что такая система безопасности будет предусматривать, что в случае нападения государства-агрессора состоится «вмешательство союзников и тех, кто подписался на эти гарантии безопасности».

«Тогда отправка солдат для усиления украинской армии может быть… Я не ставлю под сомнение страны, которые хотят это сделать [сейчас], но я не считаю это необходимым со стороны Италии», — сказал она.

При этом Джорджа Мелони добавила, что присутствие в Украине небольшого количества иностранных войск будет неэффективным для противостояния военной мощи России.

«Сколько войск нам следует направить в Украину, чтобы быть эффективными с точки зрения сдерживания армии, которая насчитывает около полутора миллионов человек?» — задала она риторический вопрос.

Реклама

Напомним, премьер-министр Италии Джорджа Мелони выступила за восстановление прямой коммуникации Европы с Кремлем.