Италия обновила условия пребывания украинских беженцев: что надо знать

Украинские беженцы

В конце 2025 года Италия решила продлить временную защиту для граждан Украины. Это касается лиц, которые уже имеют вид на жительство на основании гуманитарного статуса. Продление позволяет им сохранить легальное проживание, доступ к работе и социальным услугам.

Об этом сообщает Visit Ukraine.

Украинцы в Италии смогут возобновлять свои виды на жительство под временной защитой до марта 2027 года. Это решение соответствует позиции Европейского Союза.

Вид на жительство (Persso di soggiorno), срок действия которого истекает 4 марта 2026 года, может быть возобновлен в соответствии с положениями нового указа.

Для этого необходимо записаться в офис департамента общественной безопасности МВД (Questura). Запись будет продолжаться с января 2026 года.

С оформлением документов не следует медлить, поскольку возможны нагрузки в миграционных службах в начале года.

Украинцы, которые продолжат свою временную защиту, будут иметь доступ к медицине, образованию для детей и возможности работать и получать социальные выплаты.

Италия продолжает финансовую поддержку новоприбывших украинских беженцев. В частности, в течение трех месяцев один человек может получать €300 и дополнительно €150 на каждого несовершеннолетнего ребенка.

