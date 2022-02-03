Италия ослабляет карантинные ограничения: что следует знать туристам

COVID-сертификат для итальянцев, получивших две дозы прививки, будет действовать неограниченный срок.

Правительство Италии приняло решение о постепенном ослаблении карантинных ограничений из-за пандемии COVID-19.

Об этом сообщает Corrierre della Sera.

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С 10 февраля в стране отменяют требование на ношения масок на улице. В то же время, обязательным остается использование масок в общественном транспорте и помещениях.

Кроме того, с 11 февраля в ночных клубах позволят восстановить дискотеки, однако количество посетителей ограничат.

COVID-сертификаты для тех, кто получил две дозы прививки, будут действовать неограниченный срок. Для лиц, вакцинированных бустером, срок действия COVID-сертификата также не ограничивают.

Для тех, кто переболел коронавирусом "после четырнадцатого дня от введения первой дозы вакцины", зеленый пропуск будет действовать в течение шести месяцев со дня выздоровления. Для таких лиц не будут действовать никакие ограничения, кроме общего маскового режима.

Действующие запреты будут действовать только для невакцинированных. Как отмечается, имеющие сертификат смогут покидать муниципалитет своего проживания, даже без уважительных причин.

Для иностранных туристов, имеющих сертификат о вакцинации или выздоровлении и с момента последней дозы прошло более шести месяцев, ограничения не будут действовать в том случае, когда путешественник предоставит отрицательный результат экспресс-теста на антиген (действительный 48 часов) или ПЦР-теста (действительный 72) часа.

Напомним, в Италии ввели штрафы для невакцинированных лиц старше 50 лет. С 1 февраля сумма штрафа составит 100 евро.

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