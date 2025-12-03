Италия отказалась от участия в закупке оружия для Украины: почему Рим изменил стратегию

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни / © Associated Press

Италия решила нажать на тормоза в вопросе военного финансирования, став первой европейской страной, открыто предложившей не предоставлять Украине дополнительное оружие во время переговоров о прекращении огня. Рим назвал свое участие в программе Североатлантического союза «преждевременной».

Об этом пишет агентство Bloomberg.

«Если будет мир — оружие не нужно»

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни объяснил позицию правительства в Брюсселе. По его логике, если дипломатические усилия добьются успеха, потребность в наращивании военного потенциала исчезнет.

«Если мы достигнем соглашения и боевые действия прекратятся, оружие больше не понадобится. Потребуются другие вещи, такие как гарантии безопасности», — заявил Таяни журналистам.

Это заявление является самым четким сигналом того, что правительство Джорджии Мелони меняет свою стратегию по отношению к Украине. Журналисты увязывают это с тем, что в Италии закончились свободные средства, а внутри коалиции растет напряженность.

Что такое программа PURL и потребности Украины

Речь идет о так называемой программе PURL, которую НАТО запустило после того, как летом Вашингтон сократил прямые поставки оружия Украине. Эта инициатива позволяет союзникам покупать американское оружие для передачи его Киеву. Еще в октябре Рим сигнализировал о готовности присоединиться к этой программе, но теперь изменил мнение.

Такая позиция Таяни идет вразрез с призывами главного оборонного лобби Европы, которое предупреждает: континент должен наращивать производство оружия, вне зависимости от перспектив перемирия.

Между тем Украина подчеркивает критическую потребность в помощи. Киев заявил, что для защиты в зимний период ему необходимы дополнительные поставки в рамках программы PURL на сумму 1 млрд. евро. Участие в этой инициативе принимают около двух третей членов НАТО.

Напомним, Украина срочно ищет дополнительный 1 млрд евро для покупки американского оружия, включая Patriot и артиллерию, чтобы укрепить оборону от российских ударов. Речь идет о программе, которая финансирует закупку американского оружия за средства, предоставленные преимущественно европейскими партнерами Киева.