Италия отказалась от участия в закупке оружия для Украины: почему Рим изменил стратегию
Правительство Джорджии Мелони неожиданно изменило риторику по военной поддержке Киева и приостановило свое участие в программе НАТО по закупке американского оружия для Украины.
Италия решила нажать на тормоза в вопросе военного финансирования, став первой европейской страной, открыто предложившей не предоставлять Украине дополнительное оружие во время переговоров о прекращении огня. Рим назвал свое участие в программе Североатлантического союза «преждевременной».
Об этом пишет агентство Bloomberg.
«Если будет мир — оружие не нужно»
Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни объяснил позицию правительства в Брюсселе. По его логике, если дипломатические усилия добьются успеха, потребность в наращивании военного потенциала исчезнет.
«Если мы достигнем соглашения и боевые действия прекратятся, оружие больше не понадобится. Потребуются другие вещи, такие как гарантии безопасности», — заявил Таяни журналистам.
Это заявление является самым четким сигналом того, что правительство Джорджии Мелони меняет свою стратегию по отношению к Украине. Журналисты увязывают это с тем, что в Италии закончились свободные средства, а внутри коалиции растет напряженность.
Что такое программа PURL и потребности Украины
Речь идет о так называемой программе PURL, которую НАТО запустило после того, как летом Вашингтон сократил прямые поставки оружия Украине. Эта инициатива позволяет союзникам покупать американское оружие для передачи его Киеву. Еще в октябре Рим сигнализировал о готовности присоединиться к этой программе, но теперь изменил мнение.
Такая позиция Таяни идет вразрез с призывами главного оборонного лобби Европы, которое предупреждает: континент должен наращивать производство оружия, вне зависимости от перспектив перемирия.
Между тем Украина подчеркивает критическую потребность в помощи. Киев заявил, что для защиты в зимний период ему необходимы дополнительные поставки в рамках программы PURL на сумму 1 млрд. евро. Участие в этой инициативе принимают около двух третей членов НАТО.
Напомним, Украина срочно ищет дополнительный 1 млрд евро для покупки американского оружия, включая Patriot и артиллерию, чтобы укрепить оборону от российских ударов. Речь идет о программе, которая финансирует закупку американского оружия за средства, предоставленные преимущественно европейскими партнерами Киева.