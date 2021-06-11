Италия отказалась прививать пациентов до 60 лет COVID-вакциной от AstraZeneca после смерти тинейджера

18-летняя итальянка Камилла Канепа умерла вследствие тромбоза.

Италия приостановила прививание пациентов моложе 60 лет COVID-вакциной от AstraZeneca после того, как 18-летняя Камилла Канепа умерла вследствие тромбоза.

Об этом со ссылкой на заявление итальянского правительства от пятницы, 11 июня, сообщает The Telegraph.

Отмечается, что девушка получила прививку от коронавируса 25 мая, а в четверг, 10 июня, умерла. В то же время причинно-следственная связь между смертью и вакцинацией не установлена.

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"AstraZeneca будет использоваться только для людей старше 60 лет", — заявил правительственный комиссар по чрезвычайным ситуациям Франческо Фиглиуоло.

Как сообщалось, комитет по безопасности Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) пришел к выводу, что между вакциной от коронавируса AstraZeneca и редкими случаями образования тромбов есть связь.

Несмотря на это, научные и медицинские эксперты неоднократно подчеркивали, что общие преимущества вакцины AstraZeneca превышают риски чрезвычайно редких побочных эффектов.

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