Италия первой в Европе возвращает тестирование на COVID-19 для всех прибывающих из Китая

В Минздраве Италии подчеркивают, что такая мера важна "для обеспечения эпидемиологического надзора" в стране.

В среду, 28 декабря, Министерство здравоохранения Италии объявило об обязательном тестировании на коронавирусную инфекцию для пассажиров, прибывающих из Китая, где снова бушует COVID-19.

Об этом заявил министр здравоохранения страны Орацио Скиллачи.

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"По распоряжению я организовал обязательные антигенные мазки COVID-19 и секвенирование вируса для всех пассажиров, прибывающих из Китая и транзитом через Италию. Эта мера важна для обеспечения наблюдения и идентификации любых вариантов вируса с целью защиты населения Италии. П одробно я доложу сегодня на Совете министре", — говорится в распоряжении министра от 28 декабря.

В Китае снова вспыхнул коронавирус

В Китае ежедневно растет количество пациентов с COVID-19. Это произошло после того, как Пекин упразднил пандемические ограничения. Так, в стране за один день заболело 37 млн человек. Данные от местных властей свидетельствуют о том, что вирус распространяется. Каждый день поступают сообщения о сотнях тысяч заражений.

Отделения неотложной помощи в больнице на севере Китая переполнены. Медицинская система в КНР уже на грани своих возможностей.

Между тем, в США призывают Китай взял под контроль вспышку COVID-19 в стране. В администрации Белого дома заявили о готовности передать КНР партию вакцин, но такого запроса со стороны властей Китая пока не поступало.

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