Италия первой в Европе введет обязательную вакцинацию для работников всех профессий: что это значит

Италия первой в Европе введет обязательную вакцинацию для работников всех профессий: что это значит

Работники не смогут без "зеленого пропуска" попасть на фабрики, офисы, профессиональные студии и любые другие рабочие места.

С 15 октября Италия станет первой европейской страной, в которой будет введена обязательная вакцинация для всех сфер. Государственные и коммерческие компании назначат ответственного за проверку "пропусков".

Об этом сообщает Corriere della Sera.

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Отмечается, что работников, без "зеленого пропуска" планируют штрафовать, но не увольнять.

В частности, сумма штрафов составит от 400 до 1000 евро, и еще больше — в случае обнаружения подделки документа.

В то же время после пяти дней отсутствия лица на рабочем месте из-за отсутствия "зеленого пропуска", работодатель имеет право приостановить контракт без выплат и компенсаций.

Напомним:

С 6 августа в Италии вступили в силу новые правила, касающиеся "зеленых паспортов" для вакцинированных и граждан, переболевших коронавирусом. С этого дня подтверждение вакцинации от коронавируса, выздоровления или отрицательный тест необходимо будет предъявлять для посещения музеев и внутренних залов ресторанов. Против этих правил в Италии прошли многотысячные протесты.

Сейчас 73% населения старше 12 лет уже вакцинировано, а 99% смертей от коронавируса приходятся на не полностью вакцинированных граждан.

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