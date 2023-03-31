Италия первой в мире запретила искусственный интеллект СhatGPT: причина

Власти Италии решили запретить доступ к искусственному интеллекту СhatGPT из-за проблем с конфиденциальностью.
Власти Италии запретили СhatGPT. Такое решение было принято, когда 20 марта была нарушена конфиденциальность данных разговоров пользователей и платежной информации людей, покупавших платную версию ChatGPT.
Об этом сообщает пресс-служба Гаранта защиты персональных данных Италии (GPDP).
Отмечается, что решение о запрете доступа к искусственному интеллекту уже вступило в силу. Это позволит ограничить обработку данных пользователей ChatGPT из Италии. Компания имеет 20 дней, чтобы отреагировать на решения итальянских властей. Если она этого не сделает, ей грозит штраф в размере 4% годового оборота или 20 миллионов евро в зависимости от того, что окажется больше.
Следует отметить, что Италия стала первой страной в мире, где запрещен доступ к ИИ.
Напомним, генеральный директор SpaceX, Tesla и Twitter Илон Маск, соучредитель Apple Стив Возняк и еще 1100 профессоров, инженеров и исследователей призывают приостановить эксперименты с искусственным интеллектом. Они боятся, что это может угрожать человечеству.
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