Италия первой в мире запретила искусственный интеллект СhatGPT: причина

Власти Италии запретили СhatGPT. Такое решение было принято, когда 20 марта была нарушена конфиденциальность данных разговоров пользователей и платежной информации людей, покупавших платную версию ChatGPT.

Об этом сообщает пресс-служба Гаранта защиты персональных данных Италии (GPDP).

Отмечается, что решение о запрете доступа к искусственному интеллекту уже вступило в силу. Это позволит ограничить обработку данных пользователей ChatGPT из Италии. Компания имеет 20 дней, чтобы отреагировать на решения итальянских властей. Если она этого не сделает, ей грозит штраф в размере 4% годового оборота или 20 миллионов евро в зависимости от того, что окажется больше.

Следует отметить, что Италия стала первой страной в мире, где запрещен доступ к ИИ.

Напомним, генеральный директор SpaceX, Tesla и Twitter Илон Маск, соучредитель Apple Стив Возняк и еще 1100 профессоров, инженеров и исследователей призывают приостановить эксперименты с искусственным интеллектом. Они боятся, что это может угрожать человечеству.

Читайте также: