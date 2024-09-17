Италия сдержит обещание: министр обороны сообщил, когда Украина получит систему ПВО SAMP/T

Министр обороны Италии Гвидо Кросетто во вторник, 17 сентября, заявил, что Италия поставит Украине вторую батарею ПВО SAMP/T до конца сентября.

Об этом пишет RaiNews.

Система SAMP/T — это единственный комплекс ПВО европейского производства, способный сбивать баллистические ракеты. Италия в июне пообещала отправить Киеву еще одну такую систему, и вот теперь поставка находится на финишной прямой.

"К концу месяца новая система Samp/T будет доставлена ​​на Украину, и мы знаем, сколько стоит каждая минута задержки", — подчеркнул Кросетто на конференции по производству средств ПВО в Европе.

Заявление было сделано спустя полторы недели после визита Зеленского в Италию для участия в форуме "Амброзетті".

Напомним, после своего визита в Италию президент Украины сообщил, что Украина в скором времени получит систему SAMP/T. Также по его словам, во время встречи речь шла о достижении консенсуса относительно предоставления Украине "дальнобойной справедливости", и украинская сторона в этом вопросе очень рассчитывает на Италию.

Читайте также: