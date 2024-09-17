Категория
Мир
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Италия сдержит обещание: министр обороны сообщил, когда Украина получит систему ПВО SAMP/T

Италия сдержит обещание: министр обороны сообщил, когда Украина получит систему ПВО SAMP/T

Италия передаст Украине ЗРК SAMP/T до конца сентября / Фото: Министерство обороны Франции

Гвидо Кросетто подчеркнул, что знает, чего стоит задержка поставок военной помощи.

Министр обороны Италии Гвидо Кросетто во вторник, 17 сентября, заявил, что Италия поставит Украине вторую батарею ПВО SAMP/T до конца сентября.

Об этом пишет RaiNews.

Система SAMP/T — это единственный комплекс ПВО европейского производства, способный сбивать баллистические ракеты. Италия в июне пообещала отправить Киеву еще одну такую систему, и вот теперь поставка находится на финишной прямой.

"К концу месяца новая система Samp/T будет доставлена ​​на Украину, и мы знаем, сколько стоит каждая минута задержки", — подчеркнул Кросетто на конференции по производству средств ПВО в Европе.

Заявление было сделано спустя полторы недели после визита Зеленского в Италию для участия в форуме "Амброзетті".

Напомним, после своего визита в Италию президент Украины сообщил, что Украина в скором времени получит систему SAMP/T. Также по его словам, во время встречи речь шла о достижении консенсуса относительно предоставления Украине "дальнобойной справедливости", и украинская сторона в этом вопросе очень рассчитывает на Италию. 

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация