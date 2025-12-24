ТСН в социальных сетях

Мир
124
2 мин

Италия сменила текст государственного гимна

Италия внесла символическое изменение в государственный гимн, убрав финальный возглас «Si!» («Да!»), чтобы вернуться к его оригинальной версии без более поздних дополнений.

Елена Кузьмич
Флаг Италии

Флаг Италии / © pixabay.com

Италия внесла незначительное, но символическое изменение в свой государственный гимн — с финальной строки убрали возглас «Si!» («Да!»), ранее звучавший после призыва к самопожертвованию за страну. Об этом во вторник сообщили источники в правительстве, пишет Reuters.

Как уточнил источник, близкий к процессу принятия решения, Генеральный штаб Вооруженных сил Италии недавно издал официальные инструкции по исполнению гимна в соответствии с президентским декретом, обнародованным в мае в официальном вестнике. Документ обязывает использовать оригинальную версию гимна.

До перемен заключительные строки гимна «Братья Италии» звучали так:

«Мы готовы умереть,
Мы готовы умереть,
Италия позвала! Да!»

Теперь последнее слово "Да!" больше не выполняется.

Об этой смене правительство публично не объявляло. Первым о ней сообщило издание Il Fatto Quotidiano. Информацию подтвердили источники в министерстве обороны и канцелярии президента Серджо Маттарелла.

В президентской администрации подчеркнули, что решение не имеет политического подтекста и было принято исключительно из соображений подлинности. Речь идет о возвращении к первоначальному тексту, без более поздних приложений.

Государственный гимн Италии – «Братья Италии» – был написан поэтом Гоффредо Мамели в 1847 году, еще до объединения страны. В его тексте возгласа Si нет. В то же время, это слово присутствует в оригинальной музыкальной партитуре, созданной композитором Микеле Новаро того же года.

Примечательно, что «Братья Италии» — это также название политической партии действующей премьер-министра Мелони.

Оригинальные тексты и ноты гимна опубликованы на официальном сайте правительства Италии.

