Италия "снимает" маски: каких регионов коснется ослабление карантина c 28 июня

Отмена требования относительно ношения масок вступит в силу в регионах, обозначенных как "белые" по итальянской системе классификации.

В Италии c 28 июня отменяется обязательное ношение защитных масок для лиц на открытом воздухе, поскольку уровень заражения коронавируса в стране продолжает падать.

Об этом сообщает The Local Italy.

Отмена требования относительно ношения масок вступит в силу в регионах, обозначенных как "белые" по итальянской системе классификации, написал министр здравоохранения Роберто Сперанца в Фейсбуке.

Эта классификация уже охватывает все итальянские регионы, кроме Валле-д'Аоста на северо-западе, и, как ожидается, она будет применяться ко всей стране с 28 июня.

Также читайте Итальянцам начали выдавать сертификаты вакцинации от COVID

Ожидается, что итальянцам все равно придется носить маски в помещении и в общественном транспорте, а также соблюдать социальнe. дистанци., поскольку в стране остается большая обеспокоенность возможным ростом числа новых случаев коронавируса из-за штамм Delta.

Италия сообщает об около 2000 новых ежедневных заражений в среднем по стране с 7 июня, что является самым низким показателям с сентября 2020 года.

По состоянию на вторник, по официальным данным, Италия полностью прививала 30 процентов населения старше 12 лет. Всего в Италии было введено более 46 миллионов доз вакцин, хотя органы здравоохранения предупреждают, что одна доза может не обеспечить достаточную защиту от Delta и других вариантов.

Напомним, что с 17 июня во Франции отменили обязательное ношение защитных масок на улице. Также комендантский час в стране отменили с 21 июня.

В свою очередь правительство в Украины с 16 июня установило на всей территории страны "зеленый" уровень эпидемической опасности, которым ослабляется масочный режим. Средство индивидуальной защиты в общественных местах можно не надевать при нескольких условиях.

Новости мира: европейские страны открывают парки аттракционов после длительного карантина

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку