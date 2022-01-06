Италия ввела обязательную COVID-вакцинацию для людей от 50 лет: какова ситуация в стране

Италия ввела обязательную COVID-вакцинацию для людей от 50 лет: какова ситуация в стране

Итальянцы от 50 лет также должны будут предоставить работодателю медицинский паспорт, в противном случае им будет грозить от 600 евро штрафа.

В Италии в среду, 5 января, ввели обязательную вакцинацию против COVID-19 для людей от 50 лет.

Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что итальянский Кабмин поддержал соответствующее решение единогласно. В то же время правительство усилило правила прививания для сотрудников государственного и частного секторов.

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Так, с 15 февраля граждане от 50 лет должны будут предоставить работодателю медицинский паспорт, подтверждающий вакцинацию или выздоровление от COVID-19. В случае несоблюдения соответствующего требования, им будет грозить от 600 евро штрафа.

В среду в Италии зафиксировали 189 109 новых случаев заболевания COVID-19, а от осложнений коронавирусной инфекции умер еще 231 пациент.

Общее количество связанных с SARS-CoV-2 летальных исходов в стране достигло 138 276, что является самым высоким показателем в Европе после Великобритании.

По словам итальянского министра здравоохранения Роберто Сперанци, две трети пациентов с коронавирусом в отделениях интенсивной терапии не были вакцинированы, как и 50% людей, проходящих лечение в обычных палатах.

"Мы делаем этот выбор, чтобы максимально ограничить непривитых, поскольку именно они создают нагрузку на нашу больничную систему", — высказался глава Минздрава Италии.

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