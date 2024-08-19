Италия выдала Украине россиянина, который организовал схему по угону автомобилей: фото

Ранее судимый в России подозреваемый с 15 лет занимался угонами автомобилей и разбирался в специальных приборах для открывания и приведения в действие двигателя.

Италия выдала Украине гражданина России, подозреваемого в массовом угоне автомобилей.

Об этом сообщил заместитель главы Национальной полиции, начальник криминальной полиции Андрей Небытов в Facebook.

"Гражданин России, организатор преступной схемы возвращения владельцам их же угнанных авто за деньги, решил скрыться от закона в Италии.

В августе 2022-го полиция прекратила деятельность двух групп автоугонщиков, тогда было проведено 53 обыска на территории девяти областей. Задокументированы девять эпизодов незаконного завладения автомобилями. Шесть активных участников были задержаны, еще трое, в том числе и организатор – объявлены в международный розыск. Выяснилось, что 47-летний вожак из школы занимается угоном авто, а в соцсетях проводил мастер-классы по открытию замков и "заметанию" после себя следов, а также администрировал телеграмм-канал, где владельцам за деньги предлагали выкупить их угнанные авто., – говорится в сообщении.

Как сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора, компетентными органами Италии принято решение о выдаче (экстрадиции) гражданина РФ.

"Особая благодарность нашим партнерам – полиции Италии и Польши, которые помогли в задержании и экстрадиции подозреваемого, – отметил Небытов. – По-моему, честно и справедливо: зарабатывал на украинцах – будет отвечать перед украинским правосудием".

Италия издала Украине россиянина, организовавшего схему по угону автомобилей/Фото: facebook/Андрей Небитов

"Ранее судимый на территории России подозреваемый с 15 лет занимался угонами автомобилей и разбирался в специальных приборах для открывания и приведения в действие двигателя. На своем Телеграмм-канале он продавал спецтехнику для взлома авто, а в соцсетях проводил мастер-классы по преступному ремеслу, в частности мер конспирации.

В настоящее время ему избрана мера пресечения – содержание под стражей с правом внесения залога в размере 15 млн 140 тыс грн", – добавили в Офисе Генпрокурора.

Напомним, в Киеве задержали мужчину, который похитил Chrysler.

Новая схема угона авто

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