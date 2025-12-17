Италия – за использование денег РФ в пользу Украины, но с одним условием

Джорджа Мэлони / © Associated Press

Италия поддерживает использование замороженных активов России в пользу Украины, однако это должно быть сделано «на крепкой правовой основе».

Об этом заявила премьер Италии Джорджа Мэлони, передает Corriere della Sera.

Мэлони заверила, что Италия поддерживает экономическое давление на Россию. Однако премьер считает, что к вопросу конфискации российских активов нужно относиться крайне осторожно.

«Вы говорите мне, что я должна сказать „да“, потому что правовая основа крепкая. Мы не согласны. Не потому, что мы друзья Путина, а с точностью до противоположного: если бы правовая основа для этой инициативы не была крепкой, мы подарили бы России первую настоящую победу с начала этого конфликта», — сказала Мэлони.

Она заверила, что Италия считает священным принципом, что именно Россия должна платить за восстановление Украины, ведь именно Москва виновата в разрушениях. Но подчеркивает, что это должно быть сделано на крепкой правовой основе.

«Любой инструмент поддержки Киева должен всегда соответствовать европейским ценностям и правилам, на которых основывается верховенство права», — заявила премьер-министр.

Ранее Мэлони заявила, что Россия выдвигает «необоснованные» требования в рамках мирных переговоров.