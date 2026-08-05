Италия заплатит за вылов гигантских сомов в озере Гарда: сколько можно получить

Сом / © Pixabay

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Власти итальянского региона Венето дадут деньги рыбакам, чтобы уменьшить количество гигантских сомов в озере Гарда.

Об этом сообщило итальянское издание Il Nordest Quotidiano .

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Что происходит на озере Гарда

Сообщается, что в последние годы эта рыба наносит много вреда на юге озера, где граничат регионы Венето и Ломбардия. Рыбаки часто извлекают сомиков длиной более двух метров и весом более 500 килограммов. Сом попал сюда из других мест, стал главным хищником в водоеме и начал разрушать природный баланс. К тому же его мощные челюсти рвут рыболовные сетки, из-за чего рыбаки постоянно тратят деньги на их починку.

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Для решения этой проблемы региональные власти объявили конкурс на получение финансирования для предприятий, работающих на озере Гарда и готовых развивать промышленный отлов сома.

Регион Венето вмешивается в одну из главных проблем, которые сегодня касаются озера и его экосистемы. Сом является инвазивным видом, оказывающим давление на местную ихтиофауну и нарушающей природное равновесие озера», — заявил региональный советник по рыболовству Дарио Бонд.

Кто и сколько денег может получить

Согласно условиям программы, претендовать на средства смогут компании, чей владелец или один из партнеров внесен в реестр профессиональных рыболовов, имеющих право работать на озере Гарда.

Компенсация покрывает до 100 процентов приемлемых затрат, но не превышает 20 тысяч евро на одно предприятие. Вырученные деньги разрешено направлять на приобретение специальных сеток, оборудования для отлова, хранения и последующей реализации сома. В целом местные власти выделили на эту программу 100 тысяч евро.

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Куда будут девать выловленную рыбу

Кроме сокращения популяции инвазивной рыбы власти рассчитывают создать новый рынок сбыта. Поскольку в странах Центральной Европы мясо сома уже пользуется спросом, в регионе планируют сформировать отдельную производственную цепь по ее отлову и реализации. Аналогичный подход в Италии уже применяется для сдерживания распространения голубого краба на побережье Адриатического моря.

«Цель двойная: уменьшить влияние инвазивного вида на рыбные ресурсы Гарды и создать новые рыночные возможности для предприятий Венето», — подчеркнул чиновник.

Напомним, рыбаки случайно наткнулись на обломки российской ракеты у побережья Норвегии, однако внезапный шторм неожиданно уничтожил опасные доказательства прямо перед носом у военных.

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