Италия запретила мигрантам-мужчинам высаживаться в стране

Спасательный корабль с мигрантами на борту отказывается покинуть итальянский порт после того, как власти не позволили 35 мужчинам высадиться.

Новое ультраправое правительство Италии изменило политику в отношении мигрантов, прибывающих в страну на лодках по Средиземному морю.

Об этом пишет BBC.

Так что судно Humanity 1, ходящее под немецким флагом с 35 мигрантами-мужчинами на борту, полноценного доступа в страну не будет.

Борт в течение двух недель спрашивал доступ к итальянскому порту, однако высадиться разрешили только женщинам, несовершеннолетним детям, а также ограниченным в дееспособности мужчинам. В общей сложности было разрешено покинуть судно Humanity 144 лицам.

Новая госпожа премьер-министр Италии Джорджия Мэлони пообещала разобраться с проблемой мигрантов, следующих через Средиземное море из Северной Африки.

Министр внутренних дел Италии Маттео Пьянтедози заявил, что те, кто не "квалифицируется" как уязвимые, должны будут покинуть итальянские воды, и о них должно заботиться государство, под флагом которого ходит судно.

Благотворительная организация SOS Humanity, которой принадлежит судно, заявила, что мигранты в отчаянии. По словам ее представителей, препятствование высадке нуждающихся в помощи "противоречит международному праву".

Отмечается также, что три других корабля, на борту которых находится около 900 человек, также попросили доступ в итальянский порт, но пока им не разрешили даже пришвартоваться.

Новый премьер Италии: что о ней известно

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони выступает за продолжение военной помощи Украине в борьбе против РФ.

Ранее Джорджия Мэлони уверяла, что Украина может рассчитывать на поддержку нового итальянского правительства.

Стоит отметить, что коалиция Мелони состоит из партий, где много сторонников Путина.

Что касается мигрантов, правительство Италии меняет свою политику.