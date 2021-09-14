В городах на побережье Ионического моря выпало больше метра осадков.

Пока Испания страдает от лесных пожаров Италию заливает водой. На юге страны шторм вызвал мощное наводнение.

Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 14 сентября.

Больше всего досталось нескольким городам на побережье Ионического моря. Их затопило, ведь в регионе выпало больше метра осадков. Улицы там превратились в бурные реки. Спасатели вытащили из воды и грязи полсотни застрявших автомобилей, а из них — и испуганных водителей. Сейчас же — массово откачивают воду из домов, у которых полностью затоплены первые этажи.

Новости мира: Италию заливает водой - на юге страны шторм вызвал мощное наводнение

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