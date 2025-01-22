Итальянцы "повесили" Маска на площади, где казнили Бенито Муссолини: фото

Чучело было изготовлено из полиэтиленовых пакетов, наполненных мусором, и прикрепленной к ним фотографией лица американского миллиардера.

Итальянские студенты "повесили" на площади Лорето в Милане вверх ногами чучело американского миллиардера Илона Маска, отреагировав на его противоречивый жест во время инаугурации президента США, напоминавший "римский салют" — приветствие фашистов в Италии и нацистов в гитлеровской Германии.

Об этом сообщает итальянское агентство ANSA.

Активисты, которые "повесили" Маска, принадлежат к левой группировке Cambiare Rotta ("Изменение курса"). Они опубликовали изображение чучела в социальных сетях с подписью: "На площади Лорето всегда есть место, Илон".

Тем самым представители левого движения намекнули на смертную казнь итальянского фашистского диктатора Бенито Муссолини, которого после расстрела повесили вверх ногами именно на этой площади в Милане.

Чучело было изготовлено из полиэтиленовых пакетов, наполненных мусором, и прикрепленной к ним фотографией лица Илона Маска.

На этот инцидент обратили внимание в итальянском правоохранительном агентстве DIGOS, занимающемся расследованием деликатных дел, связанных с терроризмом, организованной преступностью и серьезными преступлениями.

Прокуратура Милана ожидает выводов агентства, чтобы принять решение об открытии уголовного производства по этому делу.

Напомним, Илон Маск сделал странный жест на выступлении по поводу инаугурации Дональда Трампа. Во время своей речи он правой рукой ударил себя в грудь, затем выбросил руку вверх.

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