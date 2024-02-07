Итальянская Beretta поставляет РФ оружие, несмотря на санкции – СМИ

Компания не просто не скрывает своего присутствия в РФ, но и проводит рекламные кампании для увеличения продаж.

Итальянская компания Beretta до сих пор импортирует в Россию стрелковое оружие.

Об этом сообщается в расследовании The Insider и IrpiMedia.

По информации журналистов, Beretta проводит испорт через собственную "дочку" и компании оружейного барона Михаила Хубутии.

Он, в частности, является совладельцем компании "Русский Орел", контрольный пакет которой принадлежит итальянской Beretta. По словам журналистоа, именно через эту дочернюю компанию европейцы и поставляют в Россию свое оружие.

В издании выяснили, что в общей сложности после начала полномасштабной войны в Россию попали более 835 тысяч патронов и 5,9 тысячи единиц стрелкового оружия, произведенных холдингом.

Практически весь импорт можно разделить на четыре товарные группы: пистолеты, охотничьи ружья, снайперские винтовки и боеприпасы к этим видам оружия.

Как оружие попадает в Россию

Большинство оружия и боеприпасов, импортируемых в Россию после начала войны, поступало с заводов группы Beretta, разбросанных по всему Европейскому Союзу, от Италии до Финляндии, от Швеции до Германии.

С началом вторжения прямые поставки из Италии оружия, производимой группой Beretta, похоже, прекратились. Однако, сравнивая данные сертификатов в соответствии с таможенными регистрами, оказывается, что эмбарго на поставки оружия обходят, даже без доказательств причастности итальянской компании, благодаря посредникам в странах за пределами Евросоюза.

К примеру, "Русский Орел" имеет некоторых торговых партнеров в Турции, стране, которая не ввела ни одного эмбарго против России, и экспорт которой в РФ увеличился втрое.

Продают, не скрываясь

Итальянский производитель не просто не скрывает своего присутствия в России, но и проводит рекламные кампании для увеличения продаж. С начала войны "Русский Орел" провел как минимум шесть мероприятий для российских стрелков под брендами Beretta и Benelli.

Кубок Beretta по компак-спортингу, 2023 год / Фото russianeagle.ru

Продукцию Beretta покупают правоохранительные органы РФ и спортивные учреждения, которые готовят будущих стрелков.

IrpiMedia отмечает, что пока нет никаких доказательств того, что на фронте против Украины применялись эти виды вооружения.