Итальянские пожарные спасли собаку, застрявшую в скале на Сицилии

На это ушло пять часов.

Итальянские пожарные спасли собаку, которая застряла в скале на Сицилии.

Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 27 октября.

Пес залез внутрь на два метра и самостоятельно выбраться уже не смог. Его жалобное скаучение услышали жители соседнего села и вызвали спасателей. Те применили видеокамеру, чтобы точно определить местонахождение собаки. А отбойным молотком расширили отверстие, чтобы животное смогло вылезти.

Отмечается, что с виду пес в порядке, однако на всякий случай его отвезли к ветеринару.

Новости мира: итальянские пожарные спасли собаку, застрявшую в скале на Сицилии

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