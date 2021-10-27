Итальянские пожарные спасли собаку, застрявшую в скале на Сицилии

На это ушло пять часов.
Итальянские пожарные спасли собаку, которая застряла в скале на Сицилии.
Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 27 октября.
Пес залез внутрь на два метра и самостоятельно выбраться уже не смог. Его жалобное скаучение услышали жители соседнего села и вызвали спасателей. Те применили видеокамеру, чтобы точно определить местонахождение собаки. А отбойным молотком расширили отверстие, чтобы животное смогло вылезти.
Отмечается, что с виду пес в порядке, однако на всякий случай его отвезли к ветеринару.