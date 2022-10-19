Итальянский друг Путина Берлускони обвинил Зеленского в развязывании войны против РФ

Бывший премьер-министр Италии, лидер партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони, являющийся хорошим другом Путина, обвинил украинского президента Владимира Зеленского в нападении на квазиреспублики "ЛНР" и "ДНР", поддерживаемые РФ.

Его скандальное заявление передают российские пропагандистские СМИ.

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Одиозный политик при встрече с соратниками призвал, чтобы украинская армия прекратила боевые действия и согласилась на мирные переговоры. Перед этим он изложил свою собственную версию, кто и когда начал войну. Итальянский политик цинично называет войну, развязанную Путиным, "бойней украинских солдат и граждан".

"Дело было таким: в 2014 году в Минске было подписано соглашение между Украиной и двумя вновь республиками Донбасса о мире без нападений друг на друга. Украина через год выбрасывает этот договор чертовски и начинает наступление на границы двух республик. Война, которая ведется в Украине — это бойня украинских солдат и граждан. Если бы он сказал: "Я больше не нападаю", все было бы кончено", — заявил Берлускони.

Далее он обвиняет Украину в том, что она наживается на войне, потому что получает деньги от Запада. Он говорит о "непредсказуемом сопротивлении со стороны украинцев, которые с третьего дня начали получать деньги и оружие с Запада. И война из двухнедельной операции превратилась в двухсотлетнюю войну. Следовательно, такова и ситуация с войной в Украине".

Кроме того, он критикует президентов США и Европы. Берлускони считает себя только "настоящим лидером в мире".

"Конфликт в Украине нельзя завершить "без сильного вмешательства", однако "в настоящее время в Европе и США нет лидеров". "Могу я заставить вас улыбнуться? Единственный настоящий лидер – это я", – заявил он под аплодисменты однопартийцев.

Напомним, недавно Путин и Берлускони обменялись выпивкой и милыми письмами.

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