Итальянский мафиоз был задержан благодаря его пристрастию к футболу (фото)

На острове Корфу в Греции 4 августа полиция задержала 60-летнего мужчину по подозрению в участии в преступной организации и финансовых преступлениях. Речь идет о мафиозе Винченцо Ла Порту, скрывавшемся от правосудия с 2012 года. Его нашли благодаря фотографии, где он отмечает победу любимой футбольной команды.

Об этом сообщила пресс-служба греческой полиции.

Министерство внутренних дел Италии внесло Винченцо Ла Порту в список самых опасных беглецов из-за своих связей с преступной группировкой "Каморра" в Италии.

Как пишет Associated Press, мужчину удалось найти с помощью фотографии болельщиков в ресторане на Корфу, праздновавших победу футбольной команды "Наполи" в чемпионате Италии.

Фигуранта содержат под стражей, пока коллегия судей не вынесет решения по запросу на экстрадицию в Италию. Ему грозит более 14 лет заключения.

Его заочно осудили за участие в преступной организации, уклонение от уплаты налогов и мошенничество. По словам владельца ресторана на острове Корфу, Ла Порта работал у него помощником шеф-повара в течение последнего месяца.

Напомним, одного из самых опасных мафиози Италии после 20 лет поисков нашли в соседней стране за неожиданным занятием.

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