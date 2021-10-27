Итальянский остров Сицилия из-за ливней оказался частично под водой: есть погибшие

Итальянский остров Сицилия из-за ливней оказался частично под водой: есть погибшие

Больше всего от наводнения страдает древний порт Катания.

Сильное наводнение накрыло итальянский остров Сицилия, в результате чего там погибли по меньшей мере два человека.

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Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 27 октября.

Отмечается, что погибшие — это водители, чьи машины смыло водой. Еще одну пассажирку до сих пор ищут. Больше всего страдает древний порт Катания, расположенный у подножия вулкана Этна. Исторический центр полностью залит водой, в некоторых районах нет света, по распоряжению мэра – в городе ничего не работает, кроме магазинов товаров первой необходимости.

По словам синоптиков, Сицилия страдает от редкого средиземноморского урагана. Погода не изменится до конца недели.

Новости мира: на итальянском острове Сицилия произошло сильное наводнение

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