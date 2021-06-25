Итальянский премьер назвал "неадекватной" COVID-вакцину от Sinovac, которой прививают в Украине

Итальянский премьер назвал "неадекватной" COVID-вакцину от Sinovac, которой прививают в Украине

Он также предположил, что российскую разработку Sputnik V никогда не одобрят в Европе.

Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что китайская COVID-вакцина CoronaVac от Sinovac Biotech не работает в полной мере.

Об этом сообщает CNBC.

"Китайская вакцина (...) показала себя неадекватной. Вы можете убедиться в этом из опыта Чили в борьбе с эпидемией", — отметил Драги репортерам после завершения саммита ЕС.

Как пишет издание, Чили в значительной степени полагается на вакцину CoronaVac, но органы здравоохранения южноамериканской страны задаются вопросом, насколько препарат эффективен против новых штаммов COVID-19.

В исследовании, опубликованном в апреле, говорится, что после двух прививок китайская вакцина на 67% эффективна в предотвращении симптоматической инфекции, на 85% — в предотвращении госпитализаций и на 80% — в предотвращении смерти.

Итальянский премьер также выразил сомнение в том, что российский препарт Sputnik V когда-нибудь получит одобрение в Европе.

"Российская вакцина Sputnik никогда не получала одобрения от Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) и, возможно, никогда не получит", — высказался глава правительства Италии.

Как сообщалось, в Украину могут завезти вакцины производителей Pfizer, AstraZeneca, Novavax, Sinovac, Johnson & Johnson и Moderna.

Новости мира: ВОЗ одобрила использование китайской вакцины CoronaVac

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку