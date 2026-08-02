Итальянский спецназ высадился на танкере "теневого флота" РФ: фото

Операция ЕС на танкере «теневого флота» РФ

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Итальянские военные при поддержке союзников провели новую операцию против судна российского «теневого флота» в Средиземном море. Спецназовцы высадились с вертолета на танкер Toa Payoh, который находится под санкциями Европейского Союза. Операция прошла при поддержке греческого военного корабля и польского морского патрульного самолета.

Об этом сообщает агентство Reuters.

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По данным агентства, танкер был перехвачен к западу от итальянского острова Пантеллерия, когда он следовал из Бенина в Стамбул. По информации источника Reuters, всего на прошлой неделе судно перешло под флаг Камеруна, поэтому инспекция была направлена на проверку законности его регистрации и действительности документов.

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Как отмечает Reuters, капитан «Тоа Пайо» сначала отказался сотрудничать с миссией ЕС, в результате чего итальянские военнослужащие были вынуждены высадиться на борт с вертолёта, вылетевшего с флагманского корабля миссии EUNAVFOR MED «Irini Thaon di Revel».

Проверка, проведённая с участием греческого судна и польского патрульного самолёта, длилась около двух часов и завершилась без инцидентов.

В Министерстве обороны Италии подчеркнули, что миссия «Ирини» не уполномочена конфисковывать или задерживать суда в ходе таких проверок, поэтому танкер не был арестован. В то же время документация, собранная в ходе инспекции, будет проанализирована и, при необходимости, может стать основанием для дальнейших действий со стороны национальных органов власти.

Reuters отмечает, что это уже вторая подобная операция менее чем за две недели. Ранее силы EUNAVFOR MED Irini проверили танкер MV South Star, который также связывают с российским «теневым флотом» и подозревают в использовании фальшивого флага.

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Европейский Союз ввел санкции в отношении десятков судов, которые, по его данным, используются Россией для обхода международных ограничений на экспорт нефти после начала полномасштабной войны против Украины.

Миссия EUNAVFOR MED Irini, созданная в 2020 году для контроля за соблюдением эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию, впоследствии получила полномочия проводить инспекционные досмотры на вызывающих подозрение судах.

Напомним, ранее французские военные перехватили танкер «Deliver», который входит в состав так называемого «теневого флота» России и помогает Москве обходить санкции и финансировать войну против Украины.

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