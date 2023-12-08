Итальянское оперное пение получило статус культурного наследия ЮНЕСКО

Сегодня в Италии насчитывается около 60-ти оперных театров.

Итальянское оперное пение было внесено в список культурного наследия ООН.

Об этом сообщает BBC.

Культурное агентство ООН ЮНЕСКО объявило, что включило искусство четырехвековой древности, объединяющей костюм, драму и музыку в категорию нематериального культурного наследия.

Итальянская опера развивалась в конце 1500-х — начале 1600-х годов во Флоренции, при дворе семьи Медичи. Обычно это сложные сюжеты, тщательно продуманная постановка и виртуозное пение. Оперное пение сочетается с другими известными итальянскими практиками, такими как приготовление пиццы и искусство покорения альпийских вершин.

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"Это официальное подтверждение того, что мы уже знали: оперное пение – это мировое совершенство", – заявил министр культуры Италии Дженнаро Санджулиано в своем заявлении после решения ЮНЕСКО.

ЮНЕСКО описала итальянскую оперу как "физиологически контролируемый способ пения, увеличивающий силу голоса в акустических пространствах, таких как амфитеатры и церкви".

Первым крупным оперным композитором считается итальянец Клаудио Монтеверди, живший с 1567 по 1643 год.

Сегодня в Италии насчитывается около 60 оперных театров – это мировой рекорд, а такие оперные певцы, как тенор 20 века Лучано Паваротти, уважаются как главные звезды.

Лучано Паваротти с актерами во время выступления в Нью-Йорке в 2000 году / Фото: Getty Images

Делая заявление на совещании по охране культурного наследия в Ботсване, ЮНЕСКО также включила перуанское севиче, роспись бангладесских рикш, узбекские керамические изделия, плетение набедренных повязок в Кот-д'Ивуаре и ряд других обычаев и традиций к нематериальным культурам.

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