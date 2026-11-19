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Итоги визита Трампа в Пекин: о чем договорился президент США с Си Цзиньпином
Трамп оценил поездку в Китай на 12 баллов из 10, но не смог объяснить договоренности.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп оценил свой визит в Китай «на 12 из 10».
Об этом сообщает Sky News.
«Я думаю, это было 12. По шкале от нуля до 10, я думаю, это было 12», — сказал он журналистам по телефону во время полета назад в США на борту Air Force One.
Хотя Трамп восторженно высказывал мнение, что Пекин «относился ко мне так хорошо, как только можно», детальные договоренности были непонятными.
Президент США сказал, что они с Си Цзиньпином говорили об искусственном интеллекте, и что оба считают, что наличие ограничений относительно этой технологии, по крайней мере минимальных, является «позитивным явлением».
Однако, когда его спросили, что это значит, Трамп ответил: «Мы не углублялись в определения».
Напомним, российский диктатор Путин после встречи с Трампом и Си Цзиньпином наговорил о войне и территориях, пригрозил ударами и вспомнил «новую Ялту».
Ранее ТСН.ua собрал все, что известно о встречах Трампа, Путина и Си Цзиньпина в Китае.