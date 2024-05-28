Итоги визита в Бельгию: Зеленский высказался о новом этапе отношений

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина и Бельгия приступили к новой странице отношений. Это важно для стабильности и безопасности всей Европы.

Об этом глава государства написал на своей странице в соцсети.

“Александр, господин Премьер-министр, я благодарен за амбициозное и содержательное соглашение о безопасности между нашими государствами. Именно сейчас, когда Россия пытается расширить и продлить войну, нам нужно как можно больше конкретных шагов, приближающих мир. Первое: есть четкая фиксация поставок для Украины боевых самолетов. Мы зафиксировали в соглашении количество F-16, которое Украина получит от Бельгии. Это 30 машин. Второе: в этом году мы зафиксировали уровень финансовой поддержки для нашей обороны от Бельгии – почти миллиард евро”, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Кроме того, глава государства поблагодарил правительство Бельгии за неизменную поддержку украинских усилий и совместную работу с партнерами по присоединению нашего государства к Евросоюзу и НАТО.

"Сегодня мы обсудили, что в этом году Украина получит 1 миллиард 700 миллионов евро из доходов от замороженных российских активов. Благодарю Бельгию и господина Премьер-министра Александра Де Кроо лично за принципиальную поддержку Глобального саммита мира, который начнется 15 июня", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, что Зеленский эмоционально высказался об ударах по целям в РФ.

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