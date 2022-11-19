Итоги войны в Украине будут иметь значение для людей всего мира — глава Пентагона

В субботу, 19 ноября, глава Пентагона Ллойд Остин, выступая на Галифакском форуме по международной безопасности в Новой Шотландии (Канада), сказал, что "из-за трагической, разрушительной войны в сердце Европы" сохранение открытости и безопасности международной системы оказалось под угрозой.

Тезисы его выступления опубликованы на официальной странице Пентагона.

В частности, Остин заявил, что война президента России Владимира Путина против Украины — прямая угроза европейской безопасности и вызов союзникам по НАТО. "Умышленная жестокость России является нападением на наши общие ценности — и на правила войны", — сказал он.

По его словам, кроме нападения, угрожающего Европе, российское вторжение в Украину "разрывает основанный на правилах международный порядок, который обеспечивает нам всем безопасность".

Глава Пентагона отметил роль европейских союзников, особенно находящихся на Востоке и "борющихся с нестабильностью, разрушением, человеческими страданиями, потоком беженцев и другими опасностями, исходящими от все более безрассудной и агрессивной России".

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Остин отметил, что своим вторжением в Украину Путин предлагает "мир тирании и беспорядка, в котором никто из нас не хотел бы жить, приглашение в более опасный мир, который преследует тень распространения ядерного оружия".

Он описал действующий международный порядок как такой, при котором “малые государства имеют такие же права, как и великие; где процветание разделяют все народы, а не накапливают империи или автократы; где ядерное оружие ответственно контролируется, а не используется для угрозы миру; где споры разрешаются переговорами, а не кровопролитием; где суверенитет уважают, а не топчут; где гражданское население защищено, а не является мишенью; и мир, где границы уважаются, а не перекраиваются силой”.

“Руководство США помогло построить основанный на этих правилах международный порядок, и лидерство США является жизненно важным для его поддержки. Люди по всему миру не хотят возвращаться назад, чтобы пережить новую мрачную эру потрясений, хаоса и войны”, — сказал он.

По его словам, война по выбору Путина показывает всему миру опасность беспорядка. “В двух словах – это вызов безопасности начала 21 века. Это исторически, но мы собираемся встретить его”, — сказал Остин.

Напомним, что в своем выступлении Ллойд Остин также отметил, что США будут защищать каждый дюйм территорий стран-членов Альянса.

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