ITшник умер от переутомления: коллеги писали о дедлайнах, когда программист уже боролся за жизнь

Программист Гао Гуанхуэй, который умер от переутомления на работе

Реклама

В Китае 32-летний программист умер от остановки сердца, вероятно, из-за экстремальных рабочих нагрузок. Пока медики боролись за его жизнь, коллеги добавили мужчину в новый рабочий чат с требованием срочно выполнить задание.

Об этом пишет mothership.

29 ноября 32-летний программист из Китая работал дома, но внезапно почувствовал резкое ухудшение самочувствия и потерял сознание. Родственники немедленно доставили его в больницу, однако, несмотря на все усилия врачей, Гао Гуанхуэй умер. По информации СМИ, причиной смерти стала остановка сердца.

Реклама

Детали смерти программиста от переутомления

Китайские медиа сообщают, что незадолго до этого мужчину повысили до руководителя подразделения, после чего он долгое время работал с чрезмерной нагрузкой и без полноценного отдыха.

На обнародованном его женой скриншоте видно, как она просила мужа вернуться домой. Позже женщина написала, что больше никогда не услышит от него слов о возвращении с работы.

Свое сообщение жена завершила мучительным вопросом: «Где ты? Можешь ли ты вернуться, чтобы навестить нас? Ты знаешь, что мы все еще ждем твоего возвращения домой?»

Даже в то время, когда Гао находился в критическом состоянии и боролся за жизнь, его добавили в новый рабочий групповой чат с просьбой решать служебные вопросы.

Реклама

Через восемь часов после его смерти коллега, вероятно, написал программисту сообщение с требованием срочно выполнить работу.

Семья требует компенсации

Семья считает, что трагедия стала следствием чрезмерной работы, и обратилась за компенсацией.

Жена также рассказала, как, по ее словам, компания обращалась с личными вещами мужа после его смерти. Женщина отметила, что ей передали коробку с имуществом программиста, которое было сложено небрежно.

Кроме того, жена утверждает, что часть вещей утилизировали, а при обращении в компанию за объяснениями ей якобы сообщили, что эти предметы уже исчезли, и ее претензии оставили без внимания.

Реклама

Сейчас идет проверка обстоятельств смерти и заявлений о переутомлении.

К слову, в Японии глава отдела кадров мэрии Йокогамы Джун Кубота публично обвинил мэра Такехару Яманаку в систематических оскорблениях и харассменте. По словам чиновника, мэр называл подчиненных «человеческим отребьем», высмеивал их внешность, а самому Куботе угрожал требованием совершить самоубийство в случае провала рабочего задания.