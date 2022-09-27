Из App Store исчезли российские популярные приложения: какие именно

App Store удалил из маркета российские приложения "ВКонтакте" и электронную почту Mail.

Из App Store исчезли русские приложения "ВКонтакте", "VK Музыка" и электронная почта Mail.

Об этом сообщают российские пропагандистские издания.

Так, платформа App Store удалила из онлайн магазина приложения "ВКонтакте", "VK Музыка", "Мессенджер" и почту Mail. Сейчас при вводе ключевых слов поиск App Store не выдает результатов.

В то же время на платформе до сих пор можно найти российское приложение "Одноклассники".

Напомним, что в Госдепе США отреагировали на ядерные угрозы Путина.

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