Из App Store исчезли российские популярные приложения: в Apple назвали причину

Корпорация ответила, почему удалили из App Store приложения российского VK.

Корпорация Apple удалила из App Store приложения из портфеля активов VK в связи с тем, что их распространяют разработчики, совладельцами которых являются находящиеся под британскими санкциями стороны.

Об этом пишет The Verge со ссылкой на заявление спикера Apple Адама Дему.

"Данные приложения распространяются разработчиками, большая часть которых принадлежит или контролируется одной или несколькими сторонами, на которые наложены санкции правительства Великобритании", — говорится в заявлении представителя Apple.

Поэтому Apple закрыла учетные записи разработчиков, связанные с этими приложениями, и приложения нельзя загрузить из любого App Store, независимо от местоположения.

"Пользователи, которые уже скачали эти программы, могут продолжать ими пользоваться", — добавил Дему.

В понедельник правительство Великобритании ввело новые санкции против российских олигархов в ответ на псевдореферендумы, которые Россия провела на захваченных территориях Украины. Санкции касаются 23 руководителей "Газпромбанка", российского банка, связанного с VK.

Напомним, из App Store исчезли российские приложения "ВКонтакте", "VK Музыка" и электронная почта Mail.

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