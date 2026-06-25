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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Из App Store выбросили российские приложения: какие сервисы больше нельзя скачать

Российские пользователи iPhone пожаловались на исчезновение из App Store части приложений VK, Mail.ru и Одноклассников. В VK заявили, что Apple удалила приложения без уведомления.

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Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
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App Store

App Store / © appleinsider.ru

Apple удалила из App Store ряд российских приложений, в том числе "Одноклассники", Mail.ru, а также отдельные сервисы VK.

Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на жалобы пользователей и заявление VK.

По сообщениям, из App Store исчезли приложения "VK Музыка", "VK Мессенджер", "VK Видео", "VK Знакомства", а также приложения Mail.ru и "Одноклассников". В то же время сама соцсеть ВКонтакте, по данным российских медиа, якобы остается доступной.

Пользователи, которые установили эти приложения раньше, пока они могут пользоваться. Однако обновить приложения или загрузить их повторно из App Store уже невозможно.

Также пользователям iPhone больше не будет поступать push-уведомление от удаленных приложений.

В пресс-службе VK пожаловались, что Apple убрала приложения "без предупреждения". В компании назвали решение "немотивированным и неприемлемым".

В то же время, для пользователей Android соответствующие приложения через Google Play, по данным российских медиа, остаются доступными.

Напомним, ранее издание Bloomberg писало, что в Сеть попали документы о российском «Проекте 2026». Из них стало известно, что Россия планировала «засорить» Интернет фейковыми сайтами, имитирующими Википедию и аналитические центры.

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Дата публикации
Количество просмотров
125
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