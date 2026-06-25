Из App Store выбросили российские приложения: какие сервисы больше нельзя скачать

App Store / © appleinsider.ru

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Apple удалила из App Store ряд российских приложений, в том числе "Одноклассники", Mail.ru, а также отдельные сервисы VK.

Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на жалобы пользователей и заявление VK.

По сообщениям, из App Store исчезли приложения "VK Музыка", "VK Мессенджер", "VK Видео", "VK Знакомства", а также приложения Mail.ru и "Одноклассников". В то же время сама соцсеть ВКонтакте, по данным российских медиа, якобы остается доступной.

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Пользователи, которые установили эти приложения раньше, пока они могут пользоваться. Однако обновить приложения или загрузить их повторно из App Store уже невозможно.

Также пользователям iPhone больше не будет поступать push-уведомление от удаленных приложений.

В пресс-службе VK пожаловались, что Apple убрала приложения "без предупреждения". В компании назвали решение "немотивированным и неприемлемым".

В то же время, для пользователей Android соответствующие приложения через Google Play, по данным российских медиа, остаются доступными.

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Напомним, ранее издание Bloomberg писало, что в Сеть попали документы о российском «Проекте 2026». Из них стало известно, что Россия планировала «засорить» Интернет фейковыми сайтами, имитирующими Википедию и аналитические центры.

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