Из Беларуси снова прорывались мигранты: польских пограничников забросали камнями и ветками

Из Беларуси снова прорывались мигранты: польских пограничников забросали камнями и ветками

Кроме того, 16 человек пытались незаконно пересечь границу Польши.

Погранслужба Польши сообщила об очередной попытке силового пересечения границы с Беларусью.

Об этом говорится на странице Пограничной службы РП в Twitter.

"На участке, охраняемом постом в Шудзялове, 4 иностранца пытались попасть на территорию Республики Польша, а 2 человека в гражданском забросали польских патрульных камнями и ветвями ", — говорится в сообщении польских пограничников.

Кроме того, в польской пограничной службе добавили, что 2 января польско-белорусскую границу пытались нелегально пересечь 16 человек.

Wczoraj tj.02.01 gr.usiłowało nielegalnie przekroczyć 16 osób.

На отрезке ochranianym przez #placówkaSG w Szudziałowie 4 cizoziemców próbowało przedostać się на территорий RP, podczas gdy 2 люди w cywilnych ubraniach rzucały kamieniami и gałęziami w stronę polski pic.twitter.com/tj4TNCmPFs — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) January 3, 2022

Стоит отметить, что на днях, 29 декабря, на польской границе, где несколько месяцев наблюдается миграционный кризис, нелегалы пытались прорваться на территорию ЕС, а белорусские службы устроили очередную провокацию.

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