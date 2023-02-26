Из Беларуси выбыл один из военных эшелонов РФ: куда перебросили армейцев и технику

В Беларуси со станции Слоним в Гродненской области на российскую станцию Матвеев-Курган, Ростовская область, 25 февраля был отправлен военный эшелон РФ. Выбыло из РБ не менее 43 единиц техники и около 250 человек личного состава.

Об этом сообщает "Беларуски Гаюн".

Указывается, что в составе эшелона находился 51 вагон, из них 5 пассажирских вагонов (с личным составом ВС РФ: примерно 250 человек); 3 крытых вагона (с снаряжением); 43 вагона-платформы.

Также читайте Колонны беларусской техники заметили у границы с Литвой: в ВС страны оценили опасность

Датой прибытия на станцию назначения называют 4 марта.

"Беларуски Гаюн" напомнил, что сообщал об эшелоне с техникой ВС РФ, который был замечен в Слониме, 24 февраля. Среди техники были обнаружены: КШМ Р-149БМР "Кушетка-Б" и Р-149МА1, 2 КамАЗа (кунг), тентованный Урал, бензовоз Урал и полевой командный пункт АПЕ-5 (на базе шасси КамАЗ).

"Таким образом, РФ продолжает использовать инфраструктуру ВС РБ для обучения российских военных. Выбытие в зону боевых действий очередного эшелона с техникой и личным составом РФ – наглядное подтверждение этому", — говорится в сообщении.

К слову, именно с территории Беларуси 24 февраля 2022 года на Киев шли первые оккупационные танки. Также Лукашенко дал Путину разрешение на использование своей территории для транспортировки военной техники РФ, размещения военных баз. Из Беларуси неоднократно оккупанты мощно обстреливали ракетами Украину и запускали для атак дроны.

Ранее наблюдатели предупреждали, что Беларусь может разместить один из зенитно-ракетных дивизионов в Лунинце. Пока известно, что там начали кормить военных в населенном пункте.

Несколькими неделями ранее "Беларуски Гаюн" заявлял, что вражеская авиация в РБ начала имитировать взлеты самолетов других типов.

Также стало известно, что в текущем году в Беларуси начнут строительство нового полигона и военного городка в Гомельской области, что вблизи границы с Украиной. На строительство военных объектов потратят десятки миллионов долларов.

Читайте также: