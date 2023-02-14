Из дома падали дымоходы, людей эвакуировали: подробности нового землетрясения в Румынии (фото)

В Румынии во вторник, 14 февраля, произошло новое землетрясение, магнитудой 5,7 балла. Из-за этого поврежден дом в городе Таргу-Жиу.

Об этом пишет издание румынское издание libertatea.ro.

Известно, что после землетрясения магнитудой 5,7 произошли еще два подземных толчка магнитудой 3,4 и 3,5. Мэр города Таргу-Жиу рассказал, что землетрясение нанесло еще больший вред, чем вчерашнее.

Фото: libertatea.ro

"Несколько дымоходов упали со здания ратуши на автомобили во дворе, устанавливаются последствия. Мы эвакуировали персонал, но интенсивность землетрясения была очень высокой, а его продолжительность длиннее по сравнению со вчерашним днем", — сказал он.

Фото: libertatea.ro

Также румынские СМИ публикуют фотографии с последствиями землетрясения в Таргу-Жиу. Кирпич и черепица оторвались от здания и упали на улицу.

Фото: libertatea.ro

Землетрясение ощущалось и в городе Клуж. После этого три человека позвонили по телефону до 112.

"В интегрированной диспетчерской службе ISU-SAJ было зарегистрировано три звонка с сообщением о землетрясении. О повреждениях или других проблемах не сообщается, но специальный автомобиль осуществит разведывательную миссию на улице Алмашулуй в Клуж-Напоке и в коммуне Флорешт", — говорится в сообщении.

Напомним, что 14 февраля в Румынии произошло уже второе землетрясение. Первое было зафиксировано 13 февраля. Местные сообщали, что слышали его в разных населенных пунктах Румынии. Поэтому в одном из жилищ даже треснули стены.

Ранее украинские ученые отмечали, что есть угроза того, что землетрясение в Румынии может ощущаться и в Украине. Существует опасность подземных толчков в Одесской области и на Прикарпатье, а также в оккупированном Крыму.

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