Из дома падали дымоходы, людей эвакуировали: подробности нового землетрясения в Румынии (фото)

После землетрясения последовали новые толчки.
В Румынии во вторник, 14 февраля, произошло новое землетрясение, магнитудой 5,7 балла. Из-за этого поврежден дом в городе Таргу-Жиу.
Об этом пишет издание румынское издание libertatea.ro.
Известно, что после землетрясения магнитудой 5,7 произошли еще два подземных толчка магнитудой 3,4 и 3,5. Мэр города Таргу-Жиу рассказал, что землетрясение нанесло еще больший вред, чем вчерашнее.
"Несколько дымоходов упали со здания ратуши на автомобили во дворе, устанавливаются последствия. Мы эвакуировали персонал, но интенсивность землетрясения была очень высокой, а его продолжительность длиннее по сравнению со вчерашним днем", — сказал он.
Также румынские СМИ публикуют фотографии с последствиями землетрясения в Таргу-Жиу. Кирпич и черепица оторвались от здания и упали на улицу.
Землетрясение ощущалось и в городе Клуж. После этого три человека позвонили по телефону до 112.
"В интегрированной диспетчерской службе ISU-SAJ было зарегистрировано три звонка с сообщением о землетрясении. О повреждениях или других проблемах не сообщается, но специальный автомобиль осуществит разведывательную миссию на улице Алмашулуй в Клуж-Напоке и в коммуне Флорешт", — говорится в сообщении.
Напомним, что 14 февраля в Румынии произошло уже второе землетрясение. Первое было зафиксировано 13 февраля. Местные сообщали, что слышали его в разных населенных пунктах Румынии. Поэтому в одном из жилищ даже треснули стены.
Ранее украинские ученые отмечали, что есть угроза того, что землетрясение в Румынии может ощущаться и в Украине. Существует опасность подземных толчков в Одесской области и на Прикарпатье, а также в оккупированном Крыму.
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