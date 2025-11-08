- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 1190
- Время на прочтение
- 2 мин
Из ЕС — в Россию и Беларусь: Португалия ошеломила решением относительно беженцев
Португалия предписывает беженцам из Украины вернуться в Россию и Беларусь.
Португалия массово отменяет временную защиту беженцам, не являющимся гражданами Украины. Белорусских оппозиционеров, сбежавших от войны во Львове, просят покинуть страну через 20 дней.
Об этом пишет Sicnoticias.
Белорусские оппозиционеры оказались в ловушке. Они скрылись в Португалии, когда в Украине началась полномасштабная война. Но возвратиться в Беларусь они не могут.
«Я участвовала в протестах в 2020 году. Я публиковала многие посты в соцсетях в поддержку Украины и против диктатуры Лукашенко. Нас могут посадить в тюрьму только за брань под публикацией. А я делала публикации», — рассказывает Татьяна.
Татьяна живет в Сетубале. В Португалию она приехала, спасаясь от войны во Львове. Но теперь миграционная служба AIMA (Агентство по интеграции, миграции и убежищу) отменила ее временную защиту.
10-летнего ребенка высылают в Россию
Но случаи не ограничиваются белорусами. AIMA начала вызывать людей других национальностей, которые имели вид на жительство в Украине, среди них — дети.
Адвокат Даниэла Кастро рассказывает о шокирующем случае семьи, которая жила в Украине. У матери есть двойное гражданство — российское и украинское, отец — украинец. Обе дочери родились в России.
Теперь временная защита одной из девочек, 10-летнего ребенка, приостановлена.
«Они считают, что ребенок может вернуться в свою страну происхождения, потому что там нет конфликта», — объясняет адвокат.
Отец ребенка получил вид на жительство в Португалии как квалифицированный работник и пытается добиться воссоединения семьи, но до сих пор не смог получить запись на прием в AIMA.
Это не единственный случай, когда несовершеннолетний ребенок AIMA приказывает покинуть страну. Другая семья — родители-американцы, дочери родились в США — также жила в Украине. Один из их детей тоже получил приказ на выезд.
Логика миграционной службы состоит в том, что если страна происхождения формально «не находится в конфликте», человек должен вернуться туда, а не пользоваться защитой, предназначенной для убегающих от войны.
Телеканал SIC обратился за разъяснениями в Министерство по делам президента, которое перенаправило запрос в AIMA. В AIMA пояснили, что любое лицо с временной защитой может получить приказ о добровольном выезде.
Напомним, правительство Ирландии отмечало возможность значительно увеличить финансовую помощь беженцам, которые добровольно согласятся вернуться домой. Семьи смогут получить до 10 тыс. евро, а такой шаг должен разгрузить перегруженную миграционную систему страны.