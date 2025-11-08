Беженцы / © Associated Press

Реклама

Португалия массово отменяет временную защиту беженцам, не являющимся гражданами Украины. Белорусских оппозиционеров, сбежавших от войны во Львове, просят покинуть страну через 20 дней.

Об этом пишет Sicnoticias.

Белорусские оппозиционеры оказались в ловушке. Они скрылись в Португалии, когда в Украине началась полномасштабная война. Но возвратиться в Беларусь они не могут.

Реклама

«Я участвовала в протестах в 2020 году. Я публиковала многие посты в соцсетях в поддержку Украины и против диктатуры Лукашенко. Нас могут посадить в тюрьму только за брань под публикацией. А я делала публикации», — рассказывает Татьяна.

Татьяна живет в Сетубале. В Португалию она приехала, спасаясь от войны во Львове. Но теперь миграционная служба AIMA (Агентство по интеграции, миграции и убежищу) отменила ее временную защиту.

10-летнего ребенка высылают в Россию

Но случаи не ограничиваются белорусами. AIMA начала вызывать людей других национальностей, которые имели вид на жительство в Украине, среди них — дети.

Адвокат Даниэла Кастро рассказывает о шокирующем случае семьи, которая жила в Украине. У матери есть двойное гражданство — российское и украинское, отец — украинец. Обе дочери родились в России.

Реклама

Теперь временная защита одной из девочек, 10-летнего ребенка, приостановлена.

«Они считают, что ребенок может вернуться в свою страну происхождения, потому что там нет конфликта», — объясняет адвокат.

Отец ребенка получил вид на жительство в Португалии как квалифицированный работник и пытается добиться воссоединения семьи, но до сих пор не смог получить запись на прием в AIMA.

Это не единственный случай, когда несовершеннолетний ребенок AIMA приказывает покинуть страну. Другая семья — родители-американцы, дочери родились в США — также жила в Украине. Один из их детей тоже получил приказ на выезд.

Реклама

Логика миграционной службы состоит в том, что если страна происхождения формально «не находится в конфликте», человек должен вернуться туда, а не пользоваться защитой, предназначенной для убегающих от войны.

Телеканал SIC обратился за разъяснениями в Министерство по делам президента, которое перенаправило запрос в AIMA. В AIMA пояснили, что любое лицо с временной защитой может получить приказ о добровольном выезде.

Напомним, правительство Ирландии отмечало возможность значительно увеличить финансовую помощь беженцам, которые добровольно согласятся вернуться домой. Семьи смогут получить до 10 тыс. евро, а такой шаг должен разгрузить перегруженную миграционную систему страны.