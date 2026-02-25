Дональд Трамп / © Associated Press

Из обнародованного Министерством юстиции США массива документов по делу бизнесмена Джеффри Эпштейна исчезли более 90 записей о допросах свидетелей. Это составляет четверть общего списка ФБР. Среди отсутствующих файлов есть три интервью с женщиной, которая обвинила Дональда Трампа в якобы произошедшем несколько десятилетий назад сексуальном насилии.

Об этом сообщает CNN.

Пропавшие документы и реакция Конгресса

Согласно журналу доказательств, предоставленным адвокатам сообщницы Эпштейна Гислейна Максвелла, ФБР зарегистрировало около 325 отчетов о допросах (так называемые файлы «302»). Однако более 90 из них отсутствуют на официальном вебсайте Минюста.

Член Комитета по надзору Палаты представителей Роберт Гарсия подверг сомнению полноту обнародованных данных. Он отметил, что отсутствие доступа к показаниям лица, выдвинувшего серьезные обвинения против действующего президента, вызывает вопрос соблюдения администрацией Трампа закона о раскрытии информации.

В чем обвиняют Трампа

Как сообщает издание, отсутствуют записи, связанные с женщиной, обратившейся в ФБР в июле 2019 года. Она утверждала, что стала жертвой сексуального насилия со стороны Эпштейна в возрасте 13 лет. Согласно сохранившимся материалам, женщина сообщила о нападении со стороны Трампа, якобы произошедшего в период между 1983 и 1985 годами.

В отчетах 2025 года упоминается, что потерпевшая обвинила Трампа в насильственных действиях сексуального характера и физическом ударе. Адвокат женщины во время допросов отмечал, что она опасалась мести из-за причастности к делу «известных лиц».

Трамп неоднократно отрицал какие-либо связи с правонарушениями Эпштейна. В Белом доме назвали эти обвинения «ложными и сенсационными», ссылаясь на то, что некоторые документы могут содержать недостоверную информацию.

Позиция Министерства юстиции

Представитель Министерства юстиции США отверг обвинения в преднамеренном удалении файлов. По версии ведомства, документы, не попавшие в публичный доступ, есть или:

Дубликатами уже обнародованных записей. Конфиденциальными материалами. Частью продолжающихся федеральных расследований.

Ранее некоторые документы уже исчезали с сайта, но позже возвращались после редактирования в интересах потерпевших. Однако эксперты, в частности бывший заместитель директора ФБР Эндрю Маккейб, отмечают, что отчеты «302» критически важны для понимания того, как проводилось расследование по сети Эпштейна.

Реакция жертв

Жертвы сексуальной эксплуатации выражают возмущение из-за непрозрачности процесса. Гейли Робсон, одна из пострадавших, обратилась в суд с письмом. В нем она заявила, что отсутствие полных протоколов и чрезмерное цензурирование (редактирование) имен «увековечивает секретность», которая годами позволяла Эпштейну избегать ответственности.

Джеффри Эпштейн, которому предъявлены обвинения в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, скончался в федеральной тюрьме в 2019 году. Обнародование файлов его дела остается одним из более резонансных действий в юридической системе США.

Что известно об Эпштейне

Джеффри Эпштейн — влиятельный финансист, десятилетиями друживший с президентами и звездами. Дело против него началось в 2005 году из жалобы родителей 14-летней девушки. Полиция Флориды тогда впервые получила заявление о том, что миллиардер развращал ребенка в своем доме в Палм-Бич. Впоследствии следствие выяснило, что с 2002 по 2005 год Эпштейн создал целую систему предоставления сексуальных услуг несовершеннолетними в своих имениях на Манхэттене и во Флориде.

Напомним, в конце января министерство юстиции США обнародовало 3 миллиона так называемых «файлов Эпштейна» — писем, фотографий и других документов, описывающих деятельность бизнесмена Джеффри Эпштейна, ранее осужденного в США за сексуальные преступления.

Ранее сообщалось, анализ недавно рассекреченных файлов Минюста США показал, что украинская модель Настя помогала американскому секс-преступнику искать девушек.

Также сообщалось, что Джеффри Эпштейн в течение многих лет пытался организовать личную встречу с российским диктатором Владимиром Путиным.