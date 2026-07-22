Из футбола — в международную политику: у Трампа есть неожиданные планы в отношении генсека ООН

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп стремится к тому, чтобы президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино стал следующим генеральным секретарем Организации Объединенных Наций.

Об этом сообщает The New York Post со ссылкой на источники, близкие к американскому лидеру.

По словам собеседника издания, Трамп убежден, что Инфантино обладает исключительными качествами для руководства крупнейшей международной организацией.

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«Его уважают во всем мире, и у него есть особая способность объединять людей», — цитирует The New York Post источник, близкий к президенту США.

Как отмечает издание, окончательное решение о назначении нового генерального секретаря ООН должно быть принято после завершения срока полномочий Антониу Гутерриша, который покинет свой пост в конце года.

Сближение Трампа и Инфантино

По данным газеты, отношения между Дональдом Трампом и Джанни Инфантино значительно укрепились в ходе организации чемпионата мира по футболу этого года.

Издание отмечает, что глава ФИФА активно привлекал американского президента к мероприятиям турнира, а ещё в прошлом году вручил ему первую в истории Премию мира ФИФА.

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При этом журналисты отмечают, что пока неизвестно, заинтересован ли сам Инфантино в переходе в ООН и обсуждал ли он эту возможность с Трампом.

На кого делает ставку Трамп

По информации The New York Post, президент США считает нынешний список кандидатов на пост генерального секретаря ООН недостаточно сильным и видит для Инфантино «окно возможностей».

Среди других потенциальных кандидатов издание называет бывшую президента Чили Мишель Бачелет, а также генерального директора Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси.

В то же время для избрания Инфантино необходимо будет заручиться поддержкой Совета Безопасности ООН, включая всех пятерых постоянных членов, обладающих правом вето, а затем получить одобрение Генеральной Ассамблеи.

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«Только Трамп мог придумать такую идею»

Итало-американский дипломат и специальный посланник Трампа по вопросам глобального партнерства Паоло Дзамполли назвал возможное назначение Инфантино блестящим решением.

«Только президент Трамп мог придумать такую гениальную идею», — заявил он в интервью The New York Post.

По словам Дзамполли, президент ФИФА обладает значительным опытом управления международной организацией, объединяющей более 200 футбольных ассоциаций.

«Существует определенное сходство между ролями президента ФИФА и генерального секретаря ООН. В Организации Объединенных Наций приходится иметь дело со 193 государствами-членами. В ФИФА — более 200 членов, и блестящий послужной список Джанни показывает, что он умеет руководить», — отметил дипломат.

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Это назначение может изменить отношения США с ООН

Как отмечает The New York Post, в случае реализации этой идеи Инфантино придется отказаться от значительно более высокой зарплаты в ФИФА, где он получает около 6 млн долларов в год. Для сравнения: годовое вознаграждение генерального секретаря ООН составляет примерно 418 тыс. долларов.

Издание также напоминает, что после возвращения в Белый дом Дональд Трамп неоднократно критиковал деятельность ООН, сократил финансирование организации и вывел США из ряда её структур. По мнению собеседников газеты, приход Инфантино во главе ООН мог бы способствовать улучшению отношений между Вашингтоном и Организацией Объединенных Наций.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп подтвердил, что лично обращался к главе ФИФА Джанни Инфантино с просьбой отменить дисквалификацию нападающего сборной США Фоларина Балогуна на чемпионате мира-2026.

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