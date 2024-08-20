Из Германии депортировали украинскую семью с детьми: что стало причиной

На границе между Германией и Польшей, недалеко от Франкфурта-на-Одере, депортировали большую украинскую семью с малолетними детьми.

Об этом сообщает BILD.

Немецкая полиция остановила автомобиль с польскими номерами. За рулем находился 31-летний гражданин Украины, у которого был действующий загранпаспорт. В машине находились еще семь пассажиров – это была одна украинская семья, возраст членов которой колебался от 3 до 46 лет. Проблема заключалась в том, что ни один из них не имел необходимых документов для въезда или пребывания на территории Германии.

По информации издания, украинцев отвезли в отделение полиции, где приступили к расследованию по факту незаконного проникновения и пребывания на территории Германии. Водитель обвиняется в нелегальной перевозке иностранцев. Все восемь членов семьи были депортированы обратно в Польшу. Какие документы отсутствовали у украинцев, не сообщается.

Напомним, правительство Германии исключает возможность депортации украинских беженцев, не желающих работать, из-за опасности в Украине. Немецкие чиновники отмечают, что в стране нет безопасных мест из-за постоянных российских атак на гражданскую инфраструктуру. Ранее немецкий политик предлагал депортировать безработных украинцев, но эта идея не была поддержана правительством Германии.

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