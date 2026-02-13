Из Германии пятерых украинцев вернули в Польшу: что произошло

© Associated Press

Реклама

Немецкая полиция на пограничном пункте пропуска Людвигсдорф, что на границе с Польшей, обнаружила несанкционированный въезд 5 граждан Украины. Это было квалифицировано как нарушение Закона о проживании.

Об инциденте, который произошел 11 февраля, сообщает Presseportal со ссылкой на Федеральный инспекторат полиции Людвигсдорфа.

Было установлено, что украинцы не имели необходимых разрешений на проживание для въезда в Шенгенскую зону.

Реклама

«Хотя граждане Украины имеют право на безвизовый въезд до 90 дней, для пребывания, превышающего этот срок, нужна виза или вид на жительство. Эти лица могли лишь доказать, что они имеют законное право на проживание в Польше, Франции или Норвегии, но не то, что им разрешено путешествовать в другие страны Шенгенской зоны», — говорится в сообщении.

Против украинцев было возбуждено уголовное дело за незаконный въезд и незаконное проживание. Им также было отказано во въезде в Германию. Всех вернули в Польшу.

Напомним, в столице Германии Берлине была убита гражданка Украины, которую нашли мертвой на скамейке возле детской площадки.