ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
197
Время на прочтение
1 мин

Из Германии пятерых украинцев вернули в Польшу: что произошло

Против украинцев было возбуждено уголовное дело за незаконный въезд и незаконное проживание.

Автор публикации
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Полиция Германии

© Associated Press

Немецкая полиция на пограничном пункте пропуска Людвигсдорф, что на границе с Польшей, обнаружила несанкционированный въезд 5 граждан Украины. Это было квалифицировано как нарушение Закона о проживании.

Об инциденте, который произошел 11 февраля, сообщает Presseportal со ссылкой на Федеральный инспекторат полиции Людвигсдорфа.

Было установлено, что украинцы не имели необходимых разрешений на проживание для въезда в Шенгенскую зону.

«Хотя граждане Украины имеют право на безвизовый въезд до 90 дней, для пребывания, превышающего этот срок, нужна виза или вид на жительство. Эти лица могли лишь доказать, что они имеют законное право на проживание в Польше, Франции или Норвегии, но не то, что им разрешено путешествовать в другие страны Шенгенской зоны», — говорится в сообщении.

Против украинцев было возбуждено уголовное дело за незаконный въезд и незаконное проживание. Им также было отказано во въезде в Германию. Всех вернули в Польшу.

Напомним, в столице Германии Берлине была убита гражданка Украины, которую нашли мертвой на скамейке возле детской площадки.

Дата публикации
Количество просмотров
197
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie