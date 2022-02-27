Из Хорватии в Украину воевать против РФ отправляются добровольцы — хорватские СМИ

У добровольцев есть предварительный военный опыт, они "исполненные духа и желания помочь украинской армии".
Из Хорватии в Украину отправляются воевать на стороне украинской армии против российской армии первые добровольцы.
Об этом пишет репортер хорватского телеканала Nova TV Иван Черкало.
"За несколько дней к украинской армии должна присоединиться большая группа добровольцев. У них есть предварительный военный опыт, полные духа и желание помочь украинской армии", — сообщает Черкало.
Upravo doznajem da prvi hrvatski dobrovoljci odlaze на ratište u— Ivan Corkalo (@CorkaloNovaTV) February 26, 2022
Ukrajinu boriti se на стороне ukrajinské vojske, uskoro vise o detaljima @DNEVNIKhr
Ранее президент Владимир Зеленский объявил о создании Интернационального легиона и призвал иностранцев к борьбе против России.
С чего началось российское военное вторжение в Украину:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
Как начиналась война России против Украины:
- Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Сразу же слышались взрывы в крупных городах Украины — Россия во главе с Путиным начала войну против Украины. Обстрелы украинских городов и сел продолжаются.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
Россия наносит удары по гражданскому населению:
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