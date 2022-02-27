Из Хорватии в Украину воевать против РФ отправляются добровольцы — хорватские СМИ

Из Хорватии в Украину воевать против РФ отправляются добровольцы — хорватские СМИ

У добровольцев есть предварительный военный опыт, они "исполненные духа и желания помочь украинской армии".

Из Хорватии в Украину отправляются воевать на стороне украинской армии против российской армии первые добровольцы.

Об этом пишет репортер хорватского телеканала Nova TV Иван Черкало.

"За несколько дней к украинской армии должна присоединиться большая группа добровольцев. У них есть предварительный военный опыт, полные духа и желание помочь украинской армии", — сообщает Черкало.