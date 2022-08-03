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Из Ирана в Москву с остановкой в Армении и обратно в Беларусь: в небе заметили странный маршрут самолета РФ

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Из Ирана в Москву с остановкой в Армении и обратно в Беларусь: в небе заметили странный маршрут самолета РФ

Фото: pixabay.com

Российский военный самолет вылетел из Ирана в Москву с остановкой в Армении, а затем отправился в Беларусь.

В Беларусь летит военный самолет РФ, который ещё утром был в Иране.

Об этом информирует "Беларускі Гаюн".

Речь про борт Ил-76МД воздушно-космических сил России с регистрационным номером RA-78847.

Согласно сервису FlightRadar24, ещё сегодня утром этот борт вылетел из Ирана в Москву с остановкой в Армении.

© Telegram / Белорусский гаюн
Фото: Telegram / Белорусский гаюн

"Что именно везёт в Беларусь этот самолёт и везёт ли вообще что-то, пока неизвестно", - отметили в паблике. Также неизвестно, может ли борт быть связан с обострением между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха.

Напомним, что в Ровенской области разработали план эвакуации людей в случае нападения Беларуси.

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