Из каких областей Украины больше всего беженцев в Польше: результаты опроса

Больше украинцев, которые находятся в Польше, приехали из Днепропетровщины.

На осень 2023 года в Польше насчитывалось около миллиона украинцев. Больше всего наших соотечественников приехали в Польшу из Днепропетровщины. Меньше всего – киевлян и жителей Крыма (менее 1%).

Об этом передает международное агентство по трудоустройству Gremi Personal.

Сейчас ТОП-10 областей по наибольшему количеству украинцев в Польше:

Днепропетровская — 9,82%;

Хмельницкая — 6,8%;

Ивано-Франковская — 6,3%;

Львовская — 6,05%;

Волынская — 5,79;

Ровенская — 5,79%;

Харьковская — 5,29%;

Житомирская — 5,29%;

Винницкая – 4,53%.

Фото: Gremi Personal

Среди опрошенных 52,64% жители городов, 17,63% приехали из поселков и 29,72% — из сел.

Фото: Gremi Personal

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Аналитики отметили, что весной 2022 года больше всего украинцев приехало в Польшу из областей, расположенных в близости от боевых действий. А зимой 2023-2024 в Польше среди опрошенных украинцев подавляющее большинство — это трудовые мигранты.

"Исторически сложилось, что больше всего в Польше работало украинцев из западных регионов страны. Начало войны внесло изменения в эту традицию, ведь многие были вынуждены выехать из восточных и южных регионов из соображений безопасности".

Однако за два года большинство успели упорядочить свою жизнь: кто вернулся в Украину, кто уехал в другие страны, поэтому несмотря на войну географический показатель выравнивается. В частности, в Польше остаются те украинцы, которые стремятся работать", — рассказала директор департамента рекрутации международного агентства по трудоустройству Gremi Personal Анна Джоболда.

По ее словам, количество официально трудоустроенных украинцев в Польше к концу 2023 года составляло 750 тысяч от 1 млн 125 тыс. всех работающих иностранцев.

Напомним, что по результатам соцопроса каждый пятый поляк негативно относится к украинцам.

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