Из каких стран ЕС массово выезжают украинские беженцы: данные Евростата

В то же время больше всего украинцев до сих пор остаются в Германии, Польше и Чехии.
В странах Евросоюза проживают 4,2 млн. украинцев, пользующихся временной защитой. Но в последнее время количество людей с таким статусом снижается, сообщает Евростат.
На конец февраля 2024 года странами ЕС, принявшими наибольшее количество искателей временной защиты из Украины, были:
- Германия (1 286 580 человек; 30,4% от общего количества ЕС),
- Польша (957 200; 22,6%),
- Чехия (385 075; 9,1%).
За месяц (с января по февраль) наибольший абсолютный рост количества искателей убежища наблюдался в Германии (+16 430; +1,3%), Польше (+5 640; +0,6%) и Чехии (+3 885; +1,0%).
В феврале стало меньше украинцев с временной защитой в пяти странах ЕС:
- Австрии (-1420 человек; -1,7%);
- Франции (-685; -1,1%);
- Эстонии (-550; -1,5%);
- Нидерландах (-120; – 0,1%);
- Мальте (-20; -1,0%).
По сравнению с численностью населения каждой страны ЕС, наибольшее количество получавших временную защиту на тысячу человек местного населения на конец февраля 2024 года наблюдалось в Чехии (35,6 на тысячу человек), Литве (26,5) и Польше (26,0) ), тогда как соответствующий показатель на уровне ЕС составил 9,4 тыс. человек.
Граждане Украины составляли более 98% получивших временную защиту. Взрослые женщины составляли около половины (46,0%) бенефициаров временной защиты в ЕС. Дети составляли почти треть (32,9%), а взрослые мужчины – 21,2%.
Ранее сообщалось, что в Украину точно планируют вернуться более 26% беженцев, однако год назад их количество составляло более 50%.
Читайте также: