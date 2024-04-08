Из каких стран ЕС массово выезжают украинские беженцы: данные Евростата

В то же время больше всего украинцев до сих пор остаются в Германии, Польше и Чехии.

В странах Евросоюза проживают 4,2 млн. украинцев, пользующихся временной защитой. Но в последнее время количество людей с таким статусом снижается, сообщает Евростат.

На конец февраля 2024 года странами ЕС, принявшими наибольшее количество искателей временной защиты из Украины, были:

Германия (1 286 580 человек; 30,4% от общего количества ЕС),

Польша (957 200; 22,6%),

Чехия (385 075; 9,1%).

За месяц (с января по февраль) наибольший абсолютный рост количества искателей убежища наблюдался в Германии (+16 430; +1,3%), Польше (+5 640; +0,6%) и Чехии (+3 885; +1,0%).

В феврале стало меньше украинцев с временной защитой в пяти странах ЕС:

Австрии (-1420 человек; -1,7%);

Франции (-685; -1,1%);

Эстонии (-550; -1,5%);

Нидерландах (-120; – 0,1%);

Мальте (-20; -1,0%).

По сравнению с численностью населения каждой страны ЕС, наибольшее количество получавших временную защиту на тысячу человек местного населения на конец февраля 2024 года наблюдалось в Чехии (35,6 на тысячу человек), Литве (26,5) и Польше (26,0) ), тогда как соответствующий показатель на уровне ЕС составил 9,4 тыс. человек.

Карта размещения украинских беженцев в странах ЕС / Фото: ec.europa.eu

Граждане Украины составляли более 98% получивших временную защиту. Взрослые женщины составляли около половины (46,0%) бенефициаров временной защиты в ЕС. Дети составляли почти треть (32,9%), а взрослые мужчины – 21,2%.

Ранее сообщалось, что в Украину точно планируют вернуться более 26% беженцев, однако год назад их количество составляло более 50%.

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