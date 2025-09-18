Эксперт объяснил, почему не все украинцы вернутся после войны / © facebook.com/dmsu.gov.ua

После войны вернутся быстрее украинцы, которые сейчас находятся в соседних странах — Польше, Молдове, Румынии. Сложнее будет вернуть тех, кто работает в Великобритании, Германии, Нидерландах и Ирландии.

Такое мнение высказал Андрей Гайдуцкий, доктор экономических наук, финансист и эксперт по миграционной политике в интервью «Телеграфу».

«Я думаю, первыми начнут возвращаться украинцы из соседних стран — Польши, Чехии, Венгрии и Молдовы. В Молдове сейчас зарплаты уже выше, чем в Украине. Но я уверен, что после завершения войны часть предприятий в Украине вынужденно поднимет зарплаты, ведь сейчас многие работают под броню или имеют отсрочку от призыва. Как только отменят военное положение, люди массово начнут увольняться на таких предприятиях. Бизнес вынужден будет повысить зарплаты на 15–30%, чтобы удержать кадры», — говорит эксперт.

Еще одной причиной возвращения он называет собственное жилье. По мнению экономиста, украинцам не придется тратить 20–30% дохода на аренду, которую они оплачивают за границей. В то же время Гайдуцкий не учел, что многие украинцы, находящиеся за границей, не имеют собственного жилья, потому что оно было разрушено в результате боевых действий.

«Сложнее будет вернуть тех, кто работает в Великобритании, Германии, Нидерландах, Ирландии. Там действуют сильные социальные системы защиты для наемных работников, государство или общины до сих пор арендуют жилье, компании часто предлагают страхование и пенсионные накопления, а рабочих больше ценят из-за дефицита кадров», — добавил эксперт.

Гайдуцкий предполагает, что граммы для беженцев для украинцев за границей так или иначе будут сокращаться.

Он привел пример, что в Канаде, которая имеет более 80 различных иммиграционных программ, даже существует квота — 15% для беженцев. То есть из каждые 100 новых резидентов 15 обязательно должны быть беженцами. Но важно: это всегда новоприбывшие беженцы. Поэтому украинцы, ныне находящиеся за границей, со временем должны будут переходить на классические миграционные программы. А потом решать — оставаться за границей или возвращаться.

«И здесь будет многое зависеть от Украины — поддерживало ли государство с ними отношения в течение всего периода? То есть есть ли веские причины для возвращения. Например, в Канаде филиппинцев пенсионного возраста очень мало, потому что у них есть мотивация возвращаться домой. Ведь государство через банки, ипотечные, страховые, инвестиционные компании делает все возможное, чтобы все средства направляли домой. У них нет необходимости оставаться в Канаде», — привел пример эксперт.

