Из Карабаха в Украину: куда Россия перекинет свои "миротворческие" силы

Вывод российских "миротворцев" с территории Нагорного Карабаха вызвал вопрос об их возможном перемещении в зону боевых действий в Украине. Хотя эти подразделения не сыграют решающую роль, они могут повысить давление на определенных направлениях фронта.

После появления видео, на котором зафиксирован вывод российских "миротворцев" с территории Нагорного Карабаха, встал вопрос об их дальнейшей судьбе и возможном отправлении в зону боевых действий в Украине.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал, какова их численность и какой потенциал она имеет для усиления той или иной локации оккупантов в Украине.

По его словам, так называемый "российский миротворческий контингент" формировался на базе 15-й отдельной мотострелковой бригады 2ОВА Центрального военного округа (известной своими преступлениями в Броварском районе Киевской области) и составил штатно 1960 человек.

"Эти подразделения не имеют на вооружении тяжелой техники типа ОБТ (основной боевой танк – ред.), а имеют полную штатную комплектацию с ББМ (боевая бронированная машина – ред.), в основном БТР-82А – 90 единиц. Кроме ББМ подразделения полностью укомплектованы автомобильной и специальной техникой, около 400 единиц", – рассказал Коваленко.

Следовательно, он отметил, что "в вопросах комплектации техникой механизированной компоненты здесь более чем достаточно, что крайне редко для подразделения российских войск в зоне боевых действий в Украине".

"Так же, подразделения РМК (российского миротворческого контингента – ред.) были сформированы из кадровых военных, что значительно отличает их от состава большинства формирований РОВ, формирующихся сейчас из кого угодно, но есть нюанс. У кадровиков нет того опыта боевых действий, который есть у кого угодно. В общем, для двух тысяч счастливчиков из РМК пребывание в Карабахе было отпуском, а теперь их с предельно высокой вероятностью забросят в ад", - заявил эксперт.

Однако Коваленко считает, что "2 тысячи тел не сыграют особую погоду в зоне БД", но в той зоне, где они появятся, определенное давление все же повысится.

"С учетом того, где оперирует 15-я ОМСБр, это может быть либо район Авдеевки, либо Лиманское направление. Хотя, с учетом роста важности для командования РОВ наступления на Часов Яр, не исключено появление этих тел и в этой локации", — писал Коваленко.

Напомним, ранее азербайджанские СМИ сообщили о начале окончательного вывода российских "миротворцев" и их техники с территории непризнанной республики Нагорный Карабах, вернувшейся осенью 2023 года под контроль Баку.

Вскоре представитель президента России Дмитрий Песков подтвердил, что его государство выводит свои "миротворческие силы" с территории Нагорного Карабаха.

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