Из Казахстана начнут выводить иностранных военных: когда и сколько это потребует времени

Из Казахстана начнут выводить иностранных военных: когда и сколько это потребует времени

Чтобы вернуться в свои страны, военным понадобится 10 дней.

"Миротворцы" ОДКБ, которых 6 января перебросили страны в Казахстан для подавления протестов, начнут выводить из страны уже завтра, 13 января.

Об этом заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась во время встречи с президентом Казахстана 12 января.

В ходе обсуждения генсек ОДКБ рассказал Токаеву о ходе выполнения "миротворческой миссии" в Казахстане, в частности, о начале вывода военных в сроки, поставленные президентом.

В свою очередь, сам глава страны сегодня же, 12 января, на заседании оперативного штаба в Алматы заявлял, что организованный вывод военных из состава ОДКБ из Казахстана начнется 13 января. Он предполагает, что этот процесс потребует 10 дней.

По его словам, пребывание "миротворцев" сыграло очень большую роль с точки зрения стабилизации ситуации в Казахстане.

Напомним, в Казахстане продолжаются протесты из-за цены на сжиженный газ. На фоне протестов в Казахстане президент страны отправил в отставку правительство, новым главой которого 11 января стал 49-летний Алихан Смаилов.

Как сообщалось, президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что отдал силовикам приказ открывать огонь на поражение без предупреждения.

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