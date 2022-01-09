Из Казахстана в Киев вылетел самолет с украинцами, которые на фоне протестов не могли вернуться на родину

Прибытие рейса из Нур-Султана ожидается в 20:58.
Украинцы, "застрявшие" в Казахстане из-за закрытия аэропорта в связи с протестами, 9 января вылетели в Киев. Прибытие их рейса ожидается через несколько часов в "Борисполе".
Об этом свидетельствуют данные на сайте Международного аэропорта Борисполь.
Как свидетельствуют данные, самолет вылетел в Киев из Нур-Султана. Его прибытие ожидается в 20:58 по киевскому времени.
По данным сайта FlightAware, самолет Airbus A320 вылетел из столицы Казахстана в 20:19 по местному времени.
Рейс выполняют совместно авиакомпании Air Astana и МАУ.
Как сообщил 9 января спикер МИД Украины в Алматы сейчас больше всего украинцев, которые из-за отмененных авиарейсов не могут покинуть Казахстан, — 116 граждан. К счастью, погибших, пострадавших или задержанных украинцев во время массовых протестов нет.
Напомним, несколько дней подряд в Казахстане продолжаются протесты из-за цены на сжиженный газ. На фоне протестов в Казахстане Токаев отправил в отставку правительство и занял должность единоличного главы Совбеза, которую до этого занимал экс-президент Нурсултан Назарбаев.
Как сообщалось, президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что отдал силовикам приказ открывать огонь на поражение без предупреждения. Он подчеркнул, "кто не сдастся, тот будет уничтожен".
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